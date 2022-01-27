Российские резервы продолжили ставить рекорды

Международные резервы РФ достигли нового исторического максимума — 639,6 млрд долларов по состоянию на конец дня 21 января. Показатель вырос на 1,4 млрд долларов по сравнению с данными на 14 января, когда был поставлен предыдущий рекорд на уровне 638,2 млрд, свидетельствуют данные Центробанка.

Рост объема международных резервов на 0,2% за неделю произошел «в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой», поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.



За 2021 год объем международных резервов России вырос примерно на 34,85 млрд долларов после увеличения на 41,4 млрд в 2020 году и на 85,9 млрд в 2019-м.