Все новости

Российские резервы продолжили ставить рекорды

27.01.2022 16:16
1 658
4 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Международные резервы РФ достигли нового исторического максимума — 639,6 млрд долларов по состоянию на конец дня 21 января. Показатель вырос на 1,4 млрд долларов по сравнению с данными на 14 января, когда был поставлен предыдущий рекорд на уровне 638,2 млрд, свидетельствуют данные Центробанка.

Рост объема международных резервов на 0,2% за неделю произошел «в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой», поясняется в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

За 2021 год объем международных резервов России вырос примерно на 34,85 млрд долларов после увеличения на 41,4 млрд в 2020 году и на 85,9 млрд в 2019-м.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

4
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Big Testi
27.01.2022 18:06
<p>Делайте доллар по 100 рублей , быстрей резервы набьёте , как говорил один наш великий экономист 🤣</p>
1
сказочныйД
27.01.2022 18:24
<p>вот так путин подарил россиянам нефть вечно по 45 долларов и девальвацию в придачу, по сути украл наши природные богатства</p>
2
ugor
ugor
27.01.2022 19:37
<p>Золотая антилопа в помощь!))))</p>
0
sergg65
sergg65
27.01.2022 19:55
<p>Чем не повод отменить налог на вклады ?  У меня лично , что то рекорд не бьется ...</p>
2

Материалы по теме

Министры ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте за рекордные 20 минут
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сменило генерального директора
ВЭБ и ВТБ выделяют до 180 млрд рублей на проект «Русской платины»
Минфин разместил ОФЗ-ПД на 74,7 млрд рублей при спросе в 102,9 млрд рублей