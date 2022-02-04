Глава Ростуризма: в России не хватает высококлассных курортов

В России не хватает высококлассных курортов, это касается не только горнолыжных, но и пляжных направлений, рассказала в интервью «Известиям» руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Этот новогодний сезон в России можно назвать успешным: загрузка отелей на горнолыжных курортах, особенно в Красной Поляне, достигала 100%, однако для большинства туристов это оказалось минусом: образовались очереди на подъемники, а отели подняли цены. Однако, по словам Догузовой, проблему с очередями нельзя назвать массовой: такие случаи, скорее, носили единичный характер.

«В то же время высококлассных курортов у нас действительно не хватает, это касается не только горнолыжки, но и пляжных направлений. И одна из ключевых проблем здесь — дефицит качественных современных отелей. Исключение — Красная Поляна, поэтому спрос на пике сезона там превышает предложение, что приводит к динамическому росту цен», — отметила она.

На вопрос о том, планируется ли в ближайшие годы построить новые горнолыжные комплексы или расширить существующие, руководитель Ростуризма ответила, что сейчас в активной фазе развития Шерегеш, который за пару лет уже стал курортом федерального уровня.

«На него большие планы: сюда зашел новый крупный инвестор, который будет комплексно развивать одну из зон Большого Шерегеша. Другие перспективные курорты: «Горный воздух» на Сахалине, «Хибины» в Мурманской области, а также «Архыз» в Карачаево-Черкесии, где в ближайшие годы будут открываться новые подъемники и строиться гостиницы, и «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Среди совсем новых проектов: «Мамисон» в Северной Осетии, курорт «Лагонаки» на стыке Адыгеи и Краснодарского края, а также «Манжерок» на Алтае, где ключевым инвестором выступает СберБанк. Это будет суперсовременный курорт высокого уровня», — пояснила Догузова.