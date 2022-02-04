«Открытие»: курс доллара не опустится ниже 75—76 рублей до середины весны

Доллар до середины весны не будет стоить меньше 75—76 рублей. Такой прогноз дает старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

Он напоминает, что, хотя доллар подскакивал до более чем 80 рублей, невзирая на поддержку со стороны приостановленных интервенций Банка России, с момента, когда появились сигналы снижения геополитической напряженности, рубль продолжает укрепляться и в последние дни торговался в коридоре 76—77 за доллар.

Как указано в обзоре, в настоящий момент геополитическая премия, накопившаяся с начала декабря 2021 года, оценивается в 6—8%, и в отсутствие геополитических рисков курс доллара мог бы составить от 71 до 72 рублей. Укрепление рубля до этого уровня под воздействием рекордного поступления экспортной выручки в отсутствие компенсирующих интервенций Банка России и в случае резкой разрядки конфликта названо «весьма вероятным».



«В то же время шаги со стороны США, включающие разработку законопроектов о дополнительных санкциях, переброску сил НАТО и предложение назначить на вакантное с 2009 года место посла на Украине Бриджет Бринк, ранее занимавшую аналогичные должности в Тбилиси и Белграде накануне военных конфликтов в Югославии и Грузии, практически исключают данный сценарий. С большой вероятностью геополитическая неопределенность и «качели» на рынке в ближайшее время — с перерывом на Олимпиаду — сохранятся, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. До середины весны ожидаем сохранения курса на уровнях 75—76 рублей за доллар», — пишет эксперт «Открытия».