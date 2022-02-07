Международные резервы РФ уменьшились в январе на 420 млн долларов

Международные резервы РФ на 1 февраля составили 630,207 млрд долларов против 630,627 млрд на 1 января 2022 года. Такие данные на начало отчетных дат приводятся на сайте Центробанка.

Таким образом, за январь показатель уменьшился на 420 млн долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Как показывают данные ЦБ, в январе валютные резервы выросли с 497,557 млрд до 497,951 млрд долларов за счет увеличения резервов в иностранной валюте с 468,075 млрд до 468,631 млрд, при этом динамика резервов в СДР и резервной позиции в МВФ была отрицательной: показатели снизились с 24,218 млрд до 24,085 млрд и с 5,264 млрд до 5,235 млрд долларов соответственно. Стоимостный объем монетарного золота уменьшился со 133,07 млрд до 132,256 млрд долларов.

Напомним, что в отчетном месяце международные резервы РФ доходили до максимального в истории уровня — 639,6 млрд долларов на 21 января 2022-го.



За 2021 год объем международных резервов России прибавил порядка 34,85 млрд долларов после роста на 41,4 млрд долларов в 2020 году и на 85,9 млрд в 2019-м.