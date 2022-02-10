Международные резервы РФ выросли за неделю на 0,8 млрд долларов

Международные резервы РФ на 4 февраля составили 634,9 млрд долларов против 634,1 млрд на 28 января 2022 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Центробанка.

Таким образом, за неделю показатель увеличился на 0,8 млрд долларов.

В комментарии ЦБ поясняется, что объем международных резервов вырос за отчетную неделю под воздействием положительной переоценки.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Ранее Банк России опубликовал данные, согласно которым за январь этого года российские резервы уменьшились на 420 млн долларов. При этом в указанном месяце показатель доходил до максимального в истории уровня — 639,6 млрд долларов на 21 января 2022-го.



За 2021 год международные резервы России прибавили порядка 34,85 млрд долларов после роста на 41,4 млрд долларов в 2020 году и на 85,9 млрд в 2019-м.