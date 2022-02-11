ЦБ ожидает роста привлекательности депозитов

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения, а также защитит покупательную способность сбережений. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания совета директоров регулятора, который 11 февраля принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт до 9,5% годовых с 14 февраля.

«Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ускорит формирование жестких денежно-кредитных условий, необходимых для возвращения инфляции к цели и ограничения воздействия текущей высокой инфляции на долгосрочные процентные ставки. Это укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения, защитит покупательную способность сбережений, обеспечит сбалансированный рост кредитования и экономики в целом», — сказано в комментарии.



Центробанк отмечает сохранение роста кредитных и депозитных ставок на фоне отсутствия повышения склонности к сбережению.



«Продолжается увеличение кредитных и депозитных ставок. Вместе с тем рост номинальных процентных ставок пока не обеспечил достаточного увеличения склонности к сбережению и не привел к более сбалансированной динамике кредитования. Приток средств на срочные рублевые депозиты происходит умеренным темпом. Одновременно с этим сохраняется высокая активность на рынке как розничного, так и корпоративного кредитования», — отмечается в релизе.

Денежно-кредитные условия, по оценкам Банка России, перешли от мягких к нейтральным. Как указывает ЦБ, рост фактической инфляции и высокие инфляционные ожидания в настоящий момент сдерживают их переход в область жестких значений.

С момента предыдущего заседания совета директоров Банка России (17 декабря 2021 года), сказано в комментарии, доходности краткосрочных облигаций федерального займа увеличились, преимущественно отражая ожидания рынка по траектории ключевой ставки. Доходности средне- и долгосрочных ОФЗ также выросли, в основном из-за усиления геополитической напряженности.