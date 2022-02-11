Набиуллина рассказала о перегреве экономики и опасности раздачи дешевых кредитов

Раздача дешевых кредитов не поможет быстро расширить выпуск в экономике, но продолжит подстегивать спрос, который разгоняет рост цен. Об этом заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке глава Банка России Эльвира Набиуллина (текст выступления приводится на сайте ЦБ).

По ее словам, российская экономика демонстрирует признаки перегрева.

«Наблюдаемые темпы роста экономики в нынешних условиях ошибочно считать устойчивыми и сбалансированными. И высокая инфляция — это индикатор нарастающего перегрева экономики», — констатировала глава ЦБ.

«Если не принимать мер по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста, ее перегрев будет усиливаться и приведет к неконтролируемому разгону инфляции и последующему замедлению роста экономики вплоть до рецессии. Высокая инфляция сводит на нет все преимущества экономического роста для людей, угрожая их реальным доходам и сбережениям, тем самым снижая уровень жизни», — подчеркнула руководитель Центробанка.

Она пояснила, что перегрев экономики — это следствие усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением. «Многие заметили, как выросли в последнее время цены на рынках жилья, автотранспорта, внутреннего туризма. Эти рынки — наиболее яркие примеры того, к чему приводит рост спроса сверх возможностей расширения предложения», — указала Набиуллина.

Лента новостей Глава ЦБ назвала способ справиться с избыточным спросом Одной из основных причин роста цен являются повышенные инфляционные ожидания населения, которые приводят к избыточному спросу, рассказала в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Снизить избыточный спрос, по ее словам, поможет повышение ставок по депозитам. 11.02.2022 17:47

«Нехватка комплектующих и узкие места в логистике стали серьезным вызовом для предприятий в период пандемии. Компании постепенно решают эти проблемы, но на их полное устранение уйдет не меньше года. Все более серьезным ограничением для наращивания выпуска становится нехватка рабочей силы. Безработица сегодня как никогда низкая, и компаниям будет сложно набрать новых работников при расширении производства. На наш взгляд, это более значительный и долгоиграющий вызов для роста предложения, чем затянувшиеся, но все же временные трудности с логистикой», — рассказала глава ЦБ.

По ее словам, «в этих условиях раздача дешевых кредитов не сможет быстро расширить выпуск. Но продолжит подстегивать спрос».

«Денежно-кредитная политика может и должна сыграть возложенную на нее контрциклическую роль. Чтобы обезопасить реальные доходы и сбережения граждан от обесценения и создать условия для более здорового и устойчивого роста экономики, мы должны убрать перегретый, избыточный спрос. Избыточный спрос — это рост спроса, который означает не рост потребления, а рост цен. Именно поэтому мы продолжаем цикл повышения ключевой ставки», — заключила Набиуллина.



По прогнозу регулятора, ВВП в этом году с учетом проводимой Центробанком политики вырастет на 2—3%. В следующем году рост составит 1,5—2,5%, а к концу прогнозного горизонта вернется к 2—3%, что рассматривается как устойчивый темп.