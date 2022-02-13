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Титов: повышение ставки ЦБ до 11% обострит угрозу банкротства предприятий в РФ

13.02.2022 11:15
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ТАСС

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 11% обострит угрозу банкротства предприятий в стране. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Банк России на первом в 2022 году заседании повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 9,5% годовых, указав на высокую инфляцию. Регулятор за прошедший год повышал ставку семь раз подряд, доведя ее до 8,5% годовых в декабре. Декабрьское повышение ставки также прошло с шагом в 1 п. п. Банк России не исключил, что на последующих заседаниях придется рассматривать дальнейшее повышение ключевой ставки.

«ЦБ поднимает ставку максимально решительно. Потенциальная граница сдвинута до 11%, но если мы до этого дойдем, очень многие предприятия — эмитенты облигаций — будут вынуждены рефинансироваться под такой процент, который не перекроет никакая их прибыль. Значит, обострится угроза банкротств», — сказал Титов, комментируя повышение ключевой ставки.

По его мнению, инфляция в России «имеет далеко не только монетарную природу». «Тормозить спрос искусственно нельзя, ничего хорошего для благосостояния людей это не несет. Наоборот, нужно увеличивать конечный платежеспособный спрос: чем богаче потребитель, тем динамичнее экономика. Делать нужно другое: не допускать утечки вливаемых средств исключительно в импорт — вот это, действительно, чисто проинфляционный фактор», — уточнил он.

По словам Титова, стимулирование роста экономики «бессмысленно без снятия препон для отечественных производителей, в противном случае дополнительный спрос перетечет в скупку импорта». «Нужно снизить регуляторную, бюрократическую и коррупционную нагрузку на предпринимателей. Бороться с настоящими, административными источниками инфляции — растущими налогами и тарифами естественных монополий», — убежден бизнес-омбудсмен.

Если затормозить административные источники инфляции, то «откроется спрос на заемный капитал, станут возможными и пересмотр системы оценки рисков, и снижение нормативов резервирования», считает уполномоченный. Это, по его мнению, увеличит внутренний спрос, не слишком повлияет на валютный курс и не взвинтит издержки производства. «Инфляция может несколько ускориться, но если доходы «низкооплачиваемых» граждан будут расти быстрее цен, это станет фактором снижения материального неравенства», — заключил Титов.

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Комментарии

6
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Dir Ektor
13.02.2022 11:18
<p>Ох, как права была Набиуллина, когда задала вопрос Дерипаске - "А на СВОИ не пробовали"??????</p>
8
DiegoVaskes
13.02.2022 13:32
<p>Интересно, а как наши предприятия не обанкротились в течение предыдущих 30 лет, когда ключевая ставка была куда выше 11%?</p>
<p>По-моему, жадность г-на Титова уже давно взяла верх над его разумом, и здравым смыслов в целом!</p>
<p>Наш омбудсмен не понимает, что если у людей не будет денег (если инфляция «сожрёт» все доходы и сбережения населения), кто тогда будет приобретать все те продукты и услуги которые производят наши предприятия вообще, и то верблюжье пойло, которое разливает г-н Титов на своих винодельнях под некогда замечательным брэндом «Абрау Дюрсо», в частности?</p>
9
dm123
dm123
13.02.2022 14:09
<p>Да уж. Удавка на шее населения в виде инфляции бесит просто. Никакой уверенности в завтрашнем дне. Как можно отложить на старость, если знаешь, что все сбережения сожрёт инфляция. Да и с текущими расходами аналогично, квартиры, машины, еда дорожают бешеными темпами, при этом доходы населения либо на месте стоят либо растут весьма неохотно.</p>
11
Дмитриева
13.02.2022 15:58
<p>Не надо было снижать ранее ключевую ниже 6 % ( да ещё такими бешенными темпами ), было же понятно, что нет оснований ( но тогда же восторженно все пели о небывалых "достижениях" и успехах ), а теперь ловите бумеранг ( всё закономерно , аналогично и на Западе ) ... а банкротов не жалко , сами в основном выбрали себе путь   </p>
7
dm123
dm123
13.02.2022 17:17
<p>Да вот я тоже смотрел, цены вроде растут на все, а они ипотеки раздают за копейки, как результат дикое подорожание квартир из за повышенного спроса.</p>
3

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