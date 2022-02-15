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СберБанк в ближайшее время может поднять ставки по кредитам и депозитам

15.02.2022 14:59
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3 Время прочтения: 2 минуты
Источник
ТАСС
Темы
СберБанк

СберБанк в течение ближайшей недели может пересмотреть в сторону повышения ставки по депозитам и кредитам на фоне решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до 9,5% годовых. Об этом глава СберБанка Герман Греф сообщил на пресс-конференции во вторник, передает ТАСС.

«Что касается ставок, поднятие на 100 базисных пунктов [ключевой ставки Банка России], безусловно, приведет к тому, что мы будем пересматривать ставки и по депозитам, и, наверное, в том числе по кредитам. Я думаю, в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения», — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли СберБанк повышать ставки вслед за резким увеличением ключевой ставки ЦБ РФ.

Банк России, повышая на первом в 2022 году заседании ключевую ставку сразу на 1 п. п., указал на высокую инфляцию. Регулятор за прошедший год повышал ставку семь раз подряд, доведя ее до 8,5% годовых в декабре. Декабрьское повышение ставки также прошло с шагом в 1 п. п. Банк России не исключил, что на последующих заседаниях придется рассматривать дальнейшее повышение ключевой ставки.

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Комментарии

3
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sergg65
sergg65
15.02.2022 15:35
<p>Стоимость доставки точно поднимет ...</p>
1
ugor
ugor
15.02.2022 16:29
<p>По кредитам это да,а вот по депозитам это навряд ли!)</p>
1
s.ivkin
16.02.2022 09:41
<p>Слон проснулся</p>
0

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