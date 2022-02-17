Рост количества квалифицированных инвесторов замедлился

Количество квалифицированных инвесторов в России за 2021 год увеличилось более чем вдвое, однако под конец года рост замедлился, пишет «Коммерсант». В первом полугодии его стимулировал ожидавшийся ввод тестирования для неквалифицированных инвесторов, что могло сузить их возможности.

Из данных ЦБ РФ и опроса участников рынка следует, что прирост количества квалифицированных инвесторов на российском рынке, демонстрировавший высокие темпы в начале 2021 года, в IV квартале резко замедлился. Если в первых трех кварталах брокеры квалифицировали по 43—53 тыс. частных инвесторов, то в последнем квартале — всего 22 тыс. человек. В итоге общее число квалифицированных инвесторов к концу 2021 года превысило 323 тыс. человек.

В начале года одним из главных факторов, заставлявших инвесторов получать статус квалифицированных, было ожидаемое введение тестирования неквалифицированных клиентов для получения доступа к более широкому кругу финансовых инструментов. Чтобы получить статус квалинвестора, требовалось соответствовать одному из требований, в частности, иметь не менее 6 млн рублей в виде активов, заключать сделки в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на совокупную сумму не менее 6 млн рублей.

Проведение тестирования началось с 1 октября и, как показывают данные НАУФОР и НФА, не вызвало серьезных затруднений у инвесторов. За IV квартал из 19,7 млн неквалифицированных инвесторов тестирование прошли 2,8 млн человек, причем 67% — успешно. В частности, с первого раза положительный результат получили 1,1 млн человек (42,5%). Самыми популярными у неквалифицированных инвесторов оказались иностранные акции и не входящие в котировальные списки российские акции.

Источник в крупной брокерской компании объясняет снижение темпов прироста квалифицированных инвесторов эффектом высокой базы, то есть фактически исчерпанием доступного числа таких инвесторов. Вместе с тем именно они дают наибольший доход брокерам, отмечает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

В частности, получение этого статуса предполагает либо большой размер портфеля, либо повышенную частоту сделок, и оба варианта позволяют получать брокеру доход. Кроме того, директор региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов причислил к преимуществам квалинвесторов лояльность к компании, что особенно важно в периоды повышенной волатильности.

В то же время все брокеры говорят о важности обеих категорий инвесторов в структуре клиентов. Операционный директор компании «Фридом Финанс» Галина Карякина отметила, что неквалифицированные инвесторы могут давать доход, сравнимый с квалифицированными, если их у брокера достаточно много. Гендиректор «Открытие Инвестиций» Юрий Маслов уточнил, что доход с неквалифицированными инвесторами во многом зависит от активности клиентов. К тому же по опыту IV квартала поднять уровень неквалифицированного инвестора довольно легко с помощью тестирования. Карякина добавила, что пройти тестирование для клиента гораздо проще, чем стать квалинвестором.