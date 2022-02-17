Рост количества квалифицированных инвесторов замедлился

Количество квалифицированных инвесторов в России за 2021 год увеличилось более чем вдвое, однако под конец года рост замедлился, пишет «Коммерсант». В первом полугодии его стимулировал ожидавшийся ввод тестирования для неквалифицированных инвесторов, что могло сузить их возможности.
Из данных ЦБ РФ и опроса участников рынка следует, что прирост количества квалифицированных инвесторов на российском рынке, демонстрировавший высокие темпы в начале 2021 года, в IV квартале резко замедлился. Если в первых трех кварталах брокеры квалифицировали по 43—53 тыс. частных инвесторов, то в последнем квартале — всего 22 тыс. человек. В итоге общее число квалифицированных инвесторов к концу 2021 года превысило 323 тыс. человек.
В начале года одним из главных факторов, заставлявших инвесторов получать статус квалифицированных, было ожидаемое введение тестирования неквалифицированных клиентов для получения доступа к более широкому кругу финансовых инструментов. Чтобы получить статус квалинвестора, требовалось соответствовать одному из требований, в частности, иметь не менее 6 млн рублей в виде активов, заключать сделки в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на совокупную сумму не менее 6 млн рублей.
Проведение тестирования началось с 1 октября и, как показывают данные НАУФОР и НФА, не вызвало серьезных затруднений у инвесторов. За IV квартал из 19,7 млн неквалифицированных инвесторов тестирование прошли 2,8 млн человек, причем 67% — успешно. В частности, с первого раза положительный результат получили 1,1 млн человек (42,5%). Самыми популярными у неквалифицированных инвесторов оказались иностранные акции и не входящие в котировальные списки российские акции.
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
Министерство финансов Оренбургской области
|
103.16%
|
24.02.2022
погашение
|
Онлайн Микрофинанс
|
20.36%
|
08.03.2022
погашение
|
АйДи Коллект
|
17.61%
|
18.02.2022
погашение
|
Мостотрест
|
17.44%
|
12.07.2022
погашение
|
Маныч-Агро
|
15.35%
|
18.02.2022
погашение
Источник в крупной брокерской компании объясняет снижение темпов прироста квалифицированных инвесторов эффектом высокой базы, то есть фактически исчерпанием доступного числа таких инвесторов. Вместе с тем именно они дают наибольший доход брокерам, отмечает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.
В частности, получение этого статуса предполагает либо большой размер портфеля, либо повышенную частоту сделок, и оба варианта позволяют получать брокеру доход. Кроме того, директор региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов причислил к преимуществам квалинвесторов лояльность к компании, что особенно важно в периоды повышенной волатильности.
В то же время все брокеры говорят о важности обеих категорий инвесторов в структуре клиентов. Операционный директор компании «Фридом Финанс» Галина Карякина отметила, что неквалифицированные инвесторы могут давать доход, сравнимый с квалифицированными, если их у брокера достаточно много. Гендиректор «Открытие Инвестиций» Юрий Маслов уточнил, что доход с неквалифицированными инвесторами во многом зависит от активности клиентов. К тому же по опыту IV квартала поднять уровень неквалифицированного инвестора довольно легко с помощью тестирования. Карякина добавила, что пройти тестирование для клиента гораздо проще, чем стать квалинвестором.
Почти 67% инвесторов, проходивших тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами, смогли верно ответить на все вопросы, причем 42,5% сдали тест с первого раза. Некоторым потребовалось четыре и более попыток (7,8%). Значительная часть тех, кто не смог пройти тест с первой или повторных попыток, передумали совершать сделку. Это следует из мониторинга, проведенного Национальной ассоциацией участников фондового рынка и саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» по заказу Банка России.15.02.2022 21:52
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