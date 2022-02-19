Лучшее за неделю: как не платить налог с процентов по вкладам и самые выгодные депозиты в долларах

🔸 В 2020 году после принятия закона о взимании налога с процентного дохода по вкладам на рынке стало появляться все больше предложений по депозитам с выплатой процентов в начале срока. Оформив такой продукт, можно было получить доход по вкладу до того, как закон начнет действовать, и не платить с процентов НДФЛ. О том, как вклады с выплатой процентов в начале срока помогают уберечь деньги от инфляции, рассказываем в «Разборе Банки.ру».



🔸 Парадокс: несмотря на декларируемое снижение реальных доходов населения, доля дорогих смартфонов в общих продажах растет. В социальных сетях идет мощная рекламная кампания сервисов, предлагающих дорогие смартфоны последних моделей в обмен на ежемесячный платеж. В возможных подводных камнях таких программ разбираемся здесь.

🔸 Обвал российской валюты в конце января, когда доллар в цене моментально взлетел до 80 рублей, в очередной раз наглядно продемонстрировал, насколько пуглив и раним наш рубль. Неудивительно, что все больше россиян предпочитают держать сбережения исключительно в иностранных дензнаках. О выгодных валютных депозитах в крупнейших банках страны рассказываем в «Разборе Банки.ру».



🔸 Сторонников модного и отнюдь не дешевого «зеленого» транспорта в России с каждым годом все больше. Купить электромобиль — полдела, еще его нужно застраховать. Вместе с экспертами разобрались, какие полисы понадобятся, во сколько обойдется каско и с чем придется столкнуться, если электрокару понадобился ремонт. О том, сколько стоит застраховать электромобиль в России и какие проблемы ждут его владельца, рассказывают эксперты.

🔸 Российский фондовый рынок начинался с самых передовых технологий и не менее передовых пирамид. Расцвет торговли акциями — главным символом современного рынка — начался лишь спустя несколько лет. Историю российского фондового рынка продолжаем изучать во второй части, которая называется «Деньги — это бумага».

🔸 С наступлением коронавирусной эры банки начали усиленно развивать ипотечные интернет-сервисы. За цифровую регистрацию ипотечной сделки банки готовы снижать ставку по кредиту. Кроме того, сам процесс онлайн-регистрации занимает вдвое меньше времени. О том, как электронная регистрация ипотеки может сэкономить вам сотни тысяч рублей, узнаем из публикации.

🔸 Рекордная за 40 лет инфляция в США — 7,5% — пока не заставила ФРС поднять процентную ставку. Китайская экономика может добавить стабильности глобальному рынку, а Банк России повышает ключевую ставку. Разбираем, что все это значит для инвестора, здесь.

