Туроператоры предупредили о подорожании зарубежных туров из-за обвала рубля. Из-за этого выездной туризм значительно сократится, прогнозируют в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как отмечают эксперты, туристы сегодня продолжают бронировать путешествия, но по возможности стараются оттягивать оплату, наблюдая за динамикой курсов. При этом для принятия финального решения о покупке туристы преимущественно будут ждать стабилизации ситуации.

«C таким курсом это неизбежно. Точно можно сказать, что такие экстремально высокие курсы отрицательно скажутся на динамике продаж», — заявил вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.

В то же время эксперты отрасли не исключают роста въездного туризма на фоне ослабления рубля, поскольку для зарубежных гостей товары и услуги внутри России становятся более доступными. Кроме того, по мнению вице-президента АТОР по вопросам внутреннего туризма Сергея Ромашкина, часть туристов, планировавших отдых за рубежом, из-за дорогой валюты могут переориентироваться на внутренний рынок.

Среди предложений банков существует отдельная группа так называемых тревел-карт, которые предназначены для часто путешествующих клиентов, поясняет аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. По ним начисляются повышенный кэшбэк за оплату отелей, билетов или туров, скидки на соответствующие покупки, предлагается проход в бизнес-залы аэропортов. Также очень часто начисляются мили, которые затем можно потратить на билеты и сопутствующие услуги. Например, это следующие карты.

Дебетовые карты, по которым начисляются мили:

«СберКарта Тревел» от Сбербанка

Умная карта «Мир» с опцией «Газпромбанк — Travel» от Газпромбанка

Карта «#МожноВСЁ» с опцией «Travel-Бонус» от Росбанка

Карта Alfa Travel от Альфа-Банка

Карта All Airlines от Т-Банка



