Аналитик спрогнозировал, что будет дальше с курсом рубля

Укрепление, которое 29 ноября продемонстрировала российская валюта, является временным, а в среднесрочной перспективе рубль продолжит снижение к основным валютам. Такой прогноз высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Он пояснил, что к нормализации котировок рубля к основным валютам привело постепенное ослабление дисбаланса на валютном рынке, вызванного недавними введением санкций против ряда российских банков.

«Тем не менее в целом фундаментальные условия для российской валюты остаются неблагоприятными, поэтому вероятно ее ослабление на среднесрочном горизонте. Этому будет способствовать недостаточное поступление иностранной валюты в страну от экспорта, который остается под давлением санкций и относительно низких цен на нефть», — отметил Дмитрий Бабин.

Согласно курсу, установленному Банком России на выходные и понедельник, рубль укрепился до 107,7409 рубля (прежнее значение — 109,5782 рубля), евро — до 114,3149 рубля (предыдущий показатель — 116,1410 рубля).