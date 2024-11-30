В ЦБ объяснили высокую инфляцию вопреки постоянному повышению ключевой ставки

Рост потребительских цен в РФ остается на высоком уровне вопреки тому, что Банк России в целях борьбы с инфляцией планомерно повышает ключевую ставку. Причина — в росте спроса на фоне льготных программ кредитования, а также в увеличении доходов населения и бизнеса, говорится в Обзоре финансовой стабильности ЦБ, передает «Российская газета».

«Российская экономика продолжила демонстрировать значительные темпы экономического роста во втором — третьем кварталах 2024 года в части как потребительского, так и инвестиционного спроса. Спрос поддерживали и сохраняющийся высоким в условиях рекордно низкой безработицы рост зарплат и располагаемых доходов, и близкий к историческим максимумам уровень корпоративной прибыли в большинстве секторов», — уточнили в регуляторе.

Эти факторы совместно с льготными программами кредитования сохранили существенный кредитный импульс, подстегнувший расширение спроса, следует из Обзора ЦБ. «Следствием этого стало сохранение высокой инфляции даже при значительном ужесточении денежно-кредитной политики», — добавили в Центробанке.

Согласно самым последним данным по недельным темпам роста цен, инфляция действительно опережает прогнозы ЦБ, заявил главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов. Все ведет к тому, что на декабрьском заседании регулятор может поднять ключевую ставку до 23% годовых или выше.

«В ноябре текущие темпы инфляции могут вырасти до 13% с поправкой на сезонность и в пересчете на год. За октябрь — ноябрь они сложатся в среднем около 11%. Напомним, по прогнозам ЦБ, текущие темпы инфляции в четвертом квартале 2024 года должны были составить 6,5–8,5% в пересчете на год», — обратил внимание эксперт.

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