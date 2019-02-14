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Доход

Банк Уралсиб,

Банк Уралсиб вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,90%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
71 402
Ставка
6,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 540 дней от 541 до 731 дня от 732 до 1095 дней 1100 дней
от 1 000 ₽ 6,1 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6
от 100 000 ₽ 6,2 6,5 6,7 6,7 6,7 6,7
от 500 000 ₽ 6,3 6,6 6,8 6,8 6,8 6,8
от 1 000 000 ₽ 6,4 6,7 6,9 6,9 6,9 6,9
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 540 дней от 541 до 731 дня от 732 до 1095 дней 1100 дней
от 100 $ 0,8 1,2 1,5 1,7 1,8 2
от 2 000 $ 0,9 1,3 1,6 1,8 1,9 2,1
от 10 000 $ 1 1,4 1,7 1,9 2 2,2
от 20 000 $ 1,1 1,5 1,8 2 2,1 2,3
от 100 000 $ 1,2 1,6 1,9 2,1 2,2 2,4
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 540 дней от 541 до 731 дня от 732 до 1095 дней 1100 дней
от 100 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
от 2 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
от 10 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
от 20 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

для вкладов в рублях и долларах со 181 дня (включительно) по процентной ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно тарифам на дату открытия/продления

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы или при других условиях

на 0,2 п.п. при открытии вклада в рублях в интернет-банке или мобильном банке

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
12.02.2019 10:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доход» в 151 городе России
21 144
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 32
Банкоматы 73
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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Доход-Прайвет 7,5 50 000 000 ₽ Посмотреть
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Доход-Приоритет 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Почетный пенсионер 6,9 1 000 ₽ Посмотреть
Достойный дом детям 6,9 1 000 ₽ Посмотреть
Рост-Прайвет 6,8 50 000 000 ₽ Посмотреть
Рост-Статус 6,6 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Прайвет 6,5 50 000 000 ₽ Посмотреть
Рост-Приоритет 6,4 5 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Статус 6,3 10 000 000 ₽ Посмотреть
Рост 6,2 1 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт-Приоритет 6,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Комфорт 5,9 1 000 000 ₽ Посмотреть
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