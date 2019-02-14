для вкладов в рублях и долларах со 181 дня (включительно) по процентной ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно тарифам на дату открытия/продления
Увеличение ставки
возможно
при увеличении суммы или при других условиях
на 0,2 п.п. при открытии вклада в рублях в интернет-банке или мобильном банке
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
12.02.2019 10:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.