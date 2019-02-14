Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях для вкладов в рублях и долларах со 181 дня (включительно) по процентной ставке равной 0,5 ставки, установленной по вкладу согласно тарифам на дату открытия/продления Увеличение ставки возможно при увеличении суммы или при других условиях на 0,2 п.п. при открытии вклада в рублях в интернет-банке или мобильном банке Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 12.02.2019 10:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.