Стало известно, кто может претендовать на пенсию свыше 50 тысяч рублей

В России не существует ограничений по максимальному размеру пенсии. На выплаты свыше 50 тысяч рублей в месяц могут претендовать несколько категорий граждан, их перечислила член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, передает «Лента.ру».

Такие выплаты могут получать космонавты, граждане, удостоенные звания Героя России, ветераны боевых действий, если у них две пенсии, уточнила парламентарий. Речь идет о военной пенсии, которую получают инвалиды Великой Отечественной войны, ее участники, ветераны боевых действий, и страховой пенсии по старости.

«Высокую пенсию могут получать те, кто имел высокую заработную плату в течение всей трудовой деятельности, за кого работодатель выплачивал большие взносы. Нужно быть уверенным, что вы всю жизнь работали вбелую и получали заработную плату хотя бы выше среднего сейчас. Вообще, сейчас каждый может зайти в личный кабинет и посчитать, какая у него пенсия сформирована и сколько ему еще работать, грубо говоря, до 50 тысяч», — предложила Светлана Бессараб.

Также депутат подчеркнула, что такой размер пенсии будет доступен каждому, кто позаботился о будущем и создал финансовую подушку безопасности путем добровольных накоплений в негосударственных фондах.

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