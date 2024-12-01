Юрист раскрыл схему мошенников, обещающих сохранить накопления

Когда поступает звонок от «сотрудника инвестиционного фонда», трудно сразу распознать подвох, поскольку настоящие паевые инвестфонды также рассказывают о своих предложениях населению путем разговора по телефону. Ситуация осложняется тем, что злоумышленники зачастую прикрываются названиями известных компаний, рассказал гендиректор юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс, передает «Российская газета».

«Если вам позвонили от имени известной компании, лучше сообщить звонящему, что вы хотите лично приехать в офис для консультации. Если про названный вам по телефону инвестиционный фонд ничего не известно, найдите сайт компании в Интернете», — предложил специалист.

Юрист напомнил, что по закону любой инвестфонд в РФ должен иметь лицензию Центробанка для осуществления своей деятельности. Информацию о лицензии можно найти на сайте компании, а ее достоверность проверяется на сайте ЦБ РФ через «Реестр лицензий на осуществление деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Адамс добавил, что никогда не стоит вестись на предложения о быстрой и высокой доходности от инвестиций без рисков. Также если по телефону говорят, что у компании нет сайта или лицензия находится «в процессе регистрации и оформления», это указывает на неблагонадежность звонящего.

Простой и надежный способ инвестирования — это банковские вклады. Эксперты Банки.ру создали подборку выгодных предложений от банков в период высоких ставок.

Самые прибыльные* годовые вклады

В последнее время банки продолжают менять условия по вкладам разной срочности. Одни из самых заметных изменений приходятся на депозиты срочностью один год. При этом данные вклады по уровню спроса находятся на третьем месте – согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в сентябре их доля составила 16%. Учитывая существенное изменение условий по вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них:

* Условия по годовым вкладам актуальны на 11 октября 2024 года.