«Билайн» предупредил о новой опасности в Telegram

Мошенники в «черную пятницу» начали массово использовать новую схему: они заманивают россиян огромными скидками на товары и рассылают в Telegram фишинговые ссылки.

«В преддверии "черной пятницы" мошенники начали активно размещать объявления о продаже товаров с большими скидками. Жертвы, заинтересованные выгодным предложением, связываются с продавцом для покупки товара», — сообщает РИА Новости со ссылкой на группу быстрого реагирования «Билайна».

Лжепродавец говорит заинтересовавшемуся покупателю, что этот товар закончился, но есть аналогичный с якобы еще большей скидкой. Если жертва соглашается, ей присылают ссылку на него в Telegram. Эта ссылка оказывается фишинговой, и при переходе по ней Telegram-аккаунт жертвы может быть взломан, предупредили в «Билайне».

Ранее сообщалось, что аферисты стали использовать рассылки открыток в соцсетях с расширением gift и картинок уменьшенного размера, при загрузке которых в смартфоны попадает вредоносный код для сбора персональных данных.

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