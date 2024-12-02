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Костин спрогнозировал, сколько будет стоить доллар

Дата публикации: 02.12.2024 09:50
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Время прочтения: 1 минута
Костин спрогнозировал, сколько будет стоить доллар
Автор
Лидия Новикова, автор новостного контента Банки.ру
Лидия Новикова автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

Курс доллара останется на уровне чуть выше 100 рублей, спрогнозировал глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters.

«Коррекция уже происходит, доллар — чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться», — заявил глава кредитной организации.

В целом ВТБ сохраняет позитивный взгляд на 2025 год: банк ждет, что в следующем году ВВП вырастет на 1,9%, это среднее между оценкой правительства и Центрального банка.

«Считаем, что инфляцию удастся все-таки снизить до уровня 6,4%, хотя в условиях больших военных расходов и в условиях санкций такой инструмент, как ключевая ставка, возможно, не будет эффективным в полной мере в части управления инфляцией», — добавил он.

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Костин напомнил, что в 2014–2015 годах на фоне мировых и внутренних факторов инфляция была на уровне 11–12%.

«Так что, на мой взгляд, нынешняя инфляция в 8,5% для России не является чем-то таким крайне удивительным», — сказал он.

При этом глава ВТБ прогнозирует замедление темпов кредитования в следующем году до 10%.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 2 декабря 2024 года, составляет 107,7409 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

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