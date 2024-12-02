Костин спрогнозировал, сколько будет стоить доллар

Курс доллара останется на уровне чуть выше 100 рублей, спрогнозировал глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters.

«Коррекция уже происходит, доллар — чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться», — заявил глава кредитной организации.

В целом ВТБ сохраняет позитивный взгляд на 2025 год: банк ждет, что в следующем году ВВП вырастет на 1,9%, это среднее между оценкой правительства и Центрального банка.

«Считаем, что инфляцию удастся все-таки снизить до уровня 6,4%, хотя в условиях больших военных расходов и в условиях санкций такой инструмент, как ключевая ставка, возможно, не будет эффективным в полной мере в части управления инфляцией», — добавил он.

Костин напомнил, что в 2014–2015 годах на фоне мировых и внутренних факторов инфляция была на уровне 11–12%.

«Так что, на мой взгляд, нынешняя инфляция в 8,5% для России не является чем-то таким крайне удивительным», — сказал он.

При этом глава ВТБ прогнозирует замедление темпов кредитования в следующем году до 10%.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 2 декабря 2024 года, составляет 107,7409 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.