Россиянам назвали сроки, когда ждать доллар по 200 рублей

Доллар может достигнуть отметки 200 рублей в 2028–2030 годах, считает финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. По его мнению, это случится, если продолжат действовать санкции в отношении России.

«Доллар по 200 рублей возможен через несколько лет. В целом все идет к этому, если будет сохраняться текущий санкционный режим — бюджет как зависел от экспортных доходов, так и зависит, а внутренние доходы наращиваются не за счет раскачки новых производств и реального, а не бумажного, импортозамещения, а за счет увеличения фискальной нагрузки и растущих займов. Так что если все будет идти так, как сейчас, можно ждать девальвацию на 15–20% ежегодно», — приводит «Газета.ру» слова Кричевского.

Эксперт подчеркнул, что считает этот сценарий крайне пессимистичным, но доллар по 150 рублей в 2028–2030 годах «точно возможен».

Больших сомнений в том, что курс доллара вернется к максимумам марта 2022 года в районе 121 рубля, нет — все дело только в сроках, ранее заявил Банки.ру аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Когда рубль теряет за неделю около 10%, это можно назвать валютным кризисом, уверен эксперт.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 2 декабря 2024 года, составляет 107,7409 рубля (прежнее значение — 109,5782 рубля), официальный курс евро — 114,3149 рубля (предыдущий показатель — 116,1410 рубля). Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

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