Индексация пенсий в 2025 году: кто получит рекордную прибавку

В 2025 году пожилых россиян ждут две масштабные индексации пенсии, рассказала РИА Новости доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

С 1 апреля на рекордные 14,75% будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Соответствующий закон 1 декабря подписал президент РФ Владимир Путин. Средний размер выплат достигнет 15,4 тысячи рублей. Социальные пенсии получают пенсионеры, не накопившие достаточного стажа для страховой пенсии, инвалиды, люди, потерявшие кормильца, и ряд других категорий россиян, напомнила юрист.

Страховые пенсии по старости с 1 января поднимут на 7,3% – прогнозируемый уровень инфляции за 2024 год. При этом в Социальном фонде уже пообещали, что проведут вторую индексацию, если фактическая инфляция окажется выше заложенных в бюджет 7,3%. По данным Минэкономразвития, сейчас годовая инфляция находится на уровне 8,7%. Банк России прогнозирует, что 2024 год завершится с фактическим ростом потребительских цен в 8–8,5%.

В 2025 году СФР возобновит индексацию всем работающим пенсионерам. Их пенсии также вырастут на 7,3% с января. С 2016 года индексацию пенсий таким пенсионерам приостанавливали, чтобы сократить дефицит бюджета в Пенсионном фонде, напомнила эксперт.

Базой для индексации 2025 года для работающих пенсионеров станет пенсия, которую гражданин мог получать с учетом всех пропущенных повышений за годы работы, сообщила Ногайлиева. Для этого к выплатам, которые получает работающий пенсионер к 31 декабря 2024 года, прибавят все пропущенные индексации с 2016 года, а затем рассчитают размер индексации от этой базы в 2025 году. Полученный результат прибавят к фактической пенсии, объяснила она.