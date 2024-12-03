В правительстве заинтересовались новыми условиями банков по ипотеке под 2%

Вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минфину и Минвостокразвития совместно с ЦБ, «ДОМ.РФ» и российскими банками подготовить согласованные предложения по отказу от дополнительных условий при выдаче дальневосточной и арктической ипотеки, сообщила пресс-служба полпредства.

«Дальневосточная и арктическая ипотека выдается по ставке 2% годовых. На недавно прошедшем Восточном экономическом форуме президент еще раз подтвердил, что мы на этих условиях продолжаем кредитовать людей. К сожалению, мы получили информацию, что не всегда так происходит. Возможности для получения дальневосточной ипотеки ограничиваются. Надо разобраться в ситуации», — заявил Трутнев.

Полпред рассказал, что получает многочисленные обращения граждан, которые жалуются, что с октября банки меняют условия предоставления льготных кредитов: повышают размер первоначального взноса, взимают комиссии с застройщиков и заемщиков, приостанавливают выдачу на ИЖС. Эти действия ограничивают доступ большинства целевых групп к льготной ипотеке, что противоречит изначальной цели программы, подчеркнул Юрий Трутнев.

У правительства нет возможности формулировать директивные решения по отношению к ЦБ или кредитным организациям, признал полпред, однако выразил уверенность, что льготная ставка по программе в размере 2% должна сохраняться.

Введение дополнительных условий по выдаче льготной ипотеки — это способ для банков купировать спрос на льготные программы, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.

«В условиях повышения ключевой ставки размер компенсации для банков также повышается. Это приводит к досрочному исчерпанию лимитов и сокращает возможности банков по выдаче новых кредитов по этой программе. Ведь в том числе из выделяемых лимитов возмещается недополученный банками доход по уже выданным льготным кредитам», — поясняет она.

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