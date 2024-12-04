ВТБ: 2024-й был лишь «репетицией» сокращения спроса на кредиты

В 2025 году российские банки выдадут около 9,5 трлн рублей кредитов физлицам, что будет ниже результатов текущего года почти на 30%, прогнозируют в ВТБ. При этом по итогам 2024 года объем продаж сократится на 18% к 2023-му и составит 13,3 трлн рублей, ожидают в банке. Таким образом, тренд на охлаждение кредитования населения усилится минимум в 1,5 раза.

Ускорение охлаждения рынка розничного кредитования будет связано с комплексом факторов: сохраняющиеся экстравысокие ставки, действие макропруденциальных надбавок и макропруденциальных лимитов ЦБ, уход от массовой господдержки в сегменте ипотеки. В последний раз выдачи банковских кредитов были ниже 10 трлн рублей еще до 2020 года, подчеркнул заместитель президента – председателя правления банка Георгий Горшков в ходе форума ВТБ «Россия зовет!».

«В следующем году снижение розничного рынка кредитов будет максимальным за последние годы – сразу на 30%. В этом смысле можно сказать, что 2024-й год был для регулятора скорее "репетицией" сокращения потребительского спроса населения. Такой шаг оправдан: высокие ставки и жесткие требования к заемщикам – не время массово набирать кредиты, чтобы затем испытывать проблемы с их выплатой. Поэтому в следующем году банки будут гораздо тщательнее следить за качеством своего кредитного портфеля, чем за его объемом», – предупредил Горшков.

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В ближайшие месяцы рынок потребкредитов продолжит охлаждаться, также ожидает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. С сентября ЦБ повысил макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, которые в том числе затронули и заемщиков с невысокой долговой нагрузкой и низким уровнем полной стоимости кредита, напоминает она. С 1 октября произошел очередной раунд ужесточения макропруденциальных лимитов по ним, и возможности банков по кредитованию заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% еще больше сократились, напоминает эксперт. Она считает, что тренд на увеличение числа отказов по потребительским кредитам усилится, а банки продолжат переориентироваться на работу с незакредитованными заемщиками, у которых на оплату кредита уходит не более 30% ежемесячного дохода. При этом возможность выдачи в каждом конкретном случае будет определяться риск-политикой банка в индивидуальном порядке.

Ранее в ВТБ заявили о готовности отказаться от розничного кредитования в 2025 году в рамках оптимизации капитала.

Предложения банков по потребительским кредитам:

Кредит «Наличными» от ВТБ.

«Наличными» Кредит «Оптимистичный» от Почта Банка.

«Оптимистичный» Кредит «Универсальный» от Газпромбанка.

«Универсальный» Кредит «Стандартный плюс» от Совкомбанка.