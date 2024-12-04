Эксперты пояснили, как возместить ущерб при повреждении авто свалившейся глыбой льда

Возместить ущерб при повреждении автомобиля упавшей с крыши глыбой льда или снежной массой вполне реально даже в том случае, если машина не застрахована. О том, что необходимо делать в такой ситуации, рассказали эксперты в публикации Банки.ру.

В случае инцидента в первую очередь необходимо зафиксировать повреждения. Для этого следует обратиться в полицию и управляющую компанию, которой принадлежит здание, с которого обвалился лед. Также надо сфотографировать повреждения и снять на видео с обязательной привязкой к местности. Далее, если машина застрахована по каско, материалы передаются в страховую компанию.

«Чтобы понять, можно ли в этом случае получить компенсацию от страховой, нужно разобраться, какие риски покрывает страховка. Там могут быть предусмотрены только самые серьезные страховые случаи — тотальная гибель автомобиля или угон. Но даже если машина застрахована от любого ущерба, компенсацию можно не получить, если рассматриваемая ситуация входит в список исключений или если владелец сам неосторожно припарковал машину, например, прямо под крышей, с которой свисали сосульки», — пояснила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Также компенсацию ущерба можно взыскать с управляющей компании, ответственной за своевременную уборку снега и наледи. В этом случае в организацию следует направить официальную претензию с указанием обстоятельств происшествия и требованием возместить ущерб. К письму нужно приложить копии акта осмотра от полиции, фотографии повреждений и расчет суммы ущерба. Если УК откажется возмещать ущерб добровольно, то взыскать расходы можно в суде.