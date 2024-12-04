Забыли продлить страховку на ипотеку? А вот что вам за это будет

Ипотечный кредит, согласно действующему законодательству, предполагает в обязательном порядке страхование предмета залога, то есть недвижимости, от рисков утраты и повреждений. В публикации Банки.ру эксперты разъяснили, что грозит заемщику, который не продлит договор страхования ипотеки.

До полного погашения задолженности по кредиту страховать ипотеку необходимо ежегодно. Как правило, банки сами напоминают клиенту за три — шесть недель до предполагаемого срока продления. Однако если клиент не продлит своевременно договор страхования, возможны серьезные последствия.

Так, банк может потребовать полного досрочного погашения кредита, а также может наложить санкции на клиента в виде неустойки или пеней. Размер неустойки предусматривается в кредитном договоре.

Параллельно с ипотечным страхованием заемщики нередко оформляют еще дополнительные полисы — жизни, здоровья, титула и т. д. Они не являются обязательными, но могут повлиять на условия кредита.

«Личное страхование не является обязательным условием для заключения ипотечного договора, но может помочь улучшить условия по нему. При наличии такого полиса банк, как правило, уменьшает ставку по ипотеке на 1–2%, что, соответственно, снижает и ежемесячный платеж. В этом случае, как правило, экономия на ставке гораздо существеннее стоимости страховки. Такая возможность может оказаться особенно полезной в условиях недавнего завершения ипотеки с господдержкой и роста ставок по рыночной ипотеке, поскольку позволяет несколько снизить кредитную нагрузку на заемщика. Кроме того, такое страхование в целом полезно при наступлении непредвиденных ситуаций, в результате которых человек не сможет дальше выплачивать долг по ипотеке, поскольку в этом случае страховая компания погасит задолженность перед банком», — отметила аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.