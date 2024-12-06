Названы условия для взлета доллара до 200 рублей

Курс доллара выше 200 рублей могут спровоцировать более жесткие санкции, обвал цен на нефть и ухудшение взаимоотношений с Китаем, заявил «Газете.ру» финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский. Он подчеркнул, что считает такой сценарий крайне пессимистичным. Падение рубля до отметки 200 рублей за доллар эксперт видит маловероятным до 2030 года.

Тем не менее к обесцениванию рубля в два раза, по мнению эксперта, может привести более плотное отслеживание и аресты судов теневого флота России, запреты на импорт энергоресурсов из страны, санкции на весь российский банковский сектор. Среди пессимистичных сценариев экономист также назвал ухудшение взаимоотношений России с Китаем и полноценную войну с НАТО, а также обвал цен на нефть ниже 20 долларов за баррель.

«Главное, что нужно понимать: доллар выше 200 рублей на горизонте нескольких лет — это катастрофа для экономики, потому что импорт станет настолько дорогим, что начнутся серьезные проблемы во всех отраслях, хоть как-то связанных с завозом продукции, техники, программного обеспечения, станков и так далее. Поэтому до 2030 года такой расклад все-таки видится крайне маловероятным», — отметил экономист.

При этом к 2030 году доллар по 200 рублей возможен, считает Кричевский. По его мнению, если санкции продолжат действовать, в год можно ожидать девальвацию рубля на 15–20%.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 декабря 2024 года, составляет 103,3837 рубля (прежнее значение — 104,2361 рубля). Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

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