Альфа-Банк снова повысил ставки по вкладам и накопительным счетам

Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на девять, 12 и 36 месяцев до 24% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Доходность накопительных счетов также увеличилась до 24% годовых.
Максимальные ставки могут получить те, у кого не было накопительных счетов и вкладов в Альфа-Банке, а также те, кто не хранил там деньги последнее время.
Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев
Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:
- «МКБ. Перспектива», Московский кредитный банк
- «ВТБ вклад», ВТБ
- «Свой вклад», Россельхозбанк
- «Добро пожаловать», Почта Банк
- «МТС Вклад», МТС Банк
* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.