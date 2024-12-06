Альфа-Банк снова повысил ставки по вкладам и накопительным счетам

Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на девять, 12 и 36 месяцев до 24% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Доходность накопительных счетов также увеличилась до 24% годовых.

Максимальные ставки могут получить те, у кого не было накопительных счетов и вкладов в Альфа-Банке, а также те, кто не хранил там деньги последнее время.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.