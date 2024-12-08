Министр финансов России озвучил, как часто его спрашивают о долларе

Глава российского Министерства финансов Антон Силуанов рассказал в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым, как часто его спрашивают о долларе. Видео с ответом министра было опубликовано в Telegram-канале «Юнашев LIVE».

По словам Силуанова, он хотел бы слышать вопросы об американской валюте реже, чем они поступают сейчас. Он отметил, что частота возникновения такого интереса к доллару напрямую связана с волатильностью курсов валют.

К концу недели рубль продемонстрировал уверенный рост по отношению к доллару. Официальный курс американской валюты, установленный Центробанком на 7 декабря 2024 года, составляет 99,4215 рубля (прежнее значение — 103,3837 рубля), официальный курс евро — 106,3040 рубля (предыдущий показатель — 109,7802 рубля). В то же время эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин выразил мнение, что значительное укрепление рубля, наблюдаемое в последние дни, носит временный характер и вскоре стоит ждать возврата российской валюты к ослаблению, одной из причин формирования такой тенденции станет традиционный предпраздничный всплеск потребительской активности.