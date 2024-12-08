Россиянам перечислили плюсы и минусы нового жилищного вклада

Законопроект, который предусматривает появление в России нового вида депозита — жилищного вклада, — могут принять в конце года. В таком случае он вступит в силу весной 2025 года, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Опрошенные РБК эксперты объяснили, для кого будет актуален этот вид вкладов и в чем его преимущества и недостатки.

Плюсы жилищных вкладов

Основным преимуществом выступает обеспечение инструмента формирования накоплений на первоначальный взнос по ипотеке и понятные условия кредитования. «Также может быть предусмотрено льготное досрочное расторжение, повышенная доходность по сравнению с классическими депозитными продуктами и скидки к ипотечной ставке или корректировка суммы первоначального взноса», — отметил зампредседателя правления Банка Дом.РФ Алексей Косяков. Для банков это возможность создать понятную и стабильную пассивную базу, которую можно использовать для выдачи длинных кредитов.

Второй момент — жилищный депозит может подстраховать вкладчиков, поскольку страховая сумма увеличивается до 10 млн рублей, обратила внимание руководитель направления правовой поддержки «Миэль» Ольга Балбек. Это актуально для молодых людей с хорошим доходом, которые строят планы на будущее, такой вклад для них выступает элементом финансового планирования.

Третий плюс касается банков и застройщиков. «Для банков — это будущие ипотечные клиенты, если ипотека понадобится покупателю жилья, а для застройщиков — это инструмент формирования отложенного спроса, который к тому же можно измерить», — объяснила Балбек.

«В период турбулентности и высоких ставок для накопления на жилье люди предпочитают маневрировать средствами между краткосрочными инструментами с максимальной доходностью. Чтобы конкурировать, жилищному вкладу нужно обеспечить предсказуемую доходность выше инфляции и не ниже других инструментов», — продолжил список управляющий директор по взаимодействию с государственными органами группы «Самолет» Станислав Богданов.

Отдельно эксперт выделил возможность воспользоваться пакетами поддержки при оформлении вклада — маткапиталом, целевыми выплатами, софинансированием ипотечного платежа для отдельных категорий граждан, которые накопили более 50% от стоимости квартиры.

Еще одно преимущество — востребованность жилищных вкладов в текущих условиях высокой ключевой ставки и завершения льготных ипотечных программ, добавил независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.

Минусы жилищных вкладов

Эксперты отмечают, что подобные депозиты не особо адаптивны к различным изменениям в жизни вкладчиков — они не смогут при желании воспользоваться отложенными средствами не по назначению. Также у них нет возможности забронировать понравившуюся квартиру по первоначальной цене, частично снимать средства с вклада, кроме того, открыть депозит можно только в банке, участвующем в программе.

Существуют и недостатки программы, касающиеся финансово-кредитных организаций: они понесут дополнительные расходы на страхование таких вкладов, а государство не будет поддерживать их субсидиями. «Для застройщиков же возникает ограничение в реализации недвижимости в связи с предоставлением брони на ипотечную квартиру для вкладчика», — указал Пичугин.

«Возможно, жилищные вклады позволят сформировать отложенный спрос на недвижимость и частично компенсировать застройщикам снижение продаж в условиях высоких ставок и более целевого действия ипотеки с господдержкой», — резюмировал Косяков.

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