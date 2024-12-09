Объяснено, почему россияне скупают элитное жилье в период высоких ставок по вкладам

Спрос на элитное жилье с начала 2024 года остается крайне высоким, сообщают девелоперы и риелторы. По данным компании «Метриум премиум», в январе — октябре 2024 года на первичном рынке элитного жилья в Москве было совершено 469 сделок по ДДУ – на 75% больше, чем за тот же период прошлого года.

Элитное жилье всегда пользуется популярностью среди небольшой, но очень обеспеченной части населения, рассказала Банки.ру инвестиционный советник, основатель Университета инвестиций Юлия Кузнецова. Для него характерен высокий спрос – качественные объекты уходят с рынка быстрее, чем появляются, отметила она.

На рынок элитной недвижимости не влияет инфляция, кризис или высокий курс доллара, подчеркнула Кузнецова. Напротив, по ее словам, высокие ставки и высокий курс способствуют повышению спроса, так как меняющиеся показатели делают дорогую недвижимость еще более привлекательной.

«Состоятельные люди будут счастливы купить хороший объект, продав доллары по высокому курсу или разместив денежные средства на вкладе, ведь несмотря на то, что недвижимость не растет в цене на 20% в год, она всегда будет востребована среди обеспеченных граждан нашей страны», – добавила эксперт.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру, в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру: