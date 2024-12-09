Россиян предупредили об опасных предложениях трудоустройства в Центробанке

Мошенники обманывают россиян под видом трудоустройства или стажировки в крупных компаниях, государственных организациях и Банке России, рассказал ЦБ в Telegram-канале.

С помощью анкеты мошенники выманивают у кандидата персональную и банковскую информацию. Затем назначают собеседование, чтобы наладить контакт и расположить к себе. При этом собеседования проводятся дистанционно, а перед подписанием трудового договора мошенники под разными предлогами просят жертву перевести деньги.

«Аргументы могут быть разные, они зависят от должности и специфики организации: оплатить предварительное обучение, медосмотр или спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления зарплаты, сделать переводы для задержания киберпреступников и другие. Кроме того, иногда соискателей просят установить на телефон приложение, которое на самом деле содержит вирусы», — предупредили в ЦБ.

В Банке России рекомендовали отказываться от всех предложений трудоустройства, если работодатели просят за что-то заплатить. Настоящие работодатели не собирают банковские данные, не запрашивают финансовых документов и не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях, а рекрутеры компаний всегда пишут кандидатам с корпоративной электронной почты, указал регулятор.

«Всегда проверяйте информацию о вакансиях и стажировках на официальном сайте компании или специализированных ресурсах по поиску персонала. Если речь о работе или стажировке в Банке России, это можно сделать на сайте регулятора», — напомнили в ЦБ.

Правила безопасности в Сети помогут сохранить средства от мошенников, а вклад под высокий процент позволит увеличить накопления в период высокой инфляции.

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