Названы условия для возвращения рубля к уровням 2021 года

Курс доллара вернется к уровням 2021 года — 70–76 рублей — при отмене санкций и росте цен на нефть марки Brent выше 90 долларов за баррель, заявил «Газете.ру» финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

«Если смотреть на средние показатели по 2021 году, основным коридором для рубля был диапазон в 70–76 рублей за доллар. Чтобы произошло возвращение к этим значениям, нужно, чтобы были отменены санкции, а нефть вернулась в район 90 долларов за баррель как минимум. Причем для реализации столь позитивного для рубля сценария необходимо, чтобы оба пункта были выполнены, потому что поодиночке нужного синергетического эффекта они не дадут», — сказал Кричевский.

По его словам, если нефть подорожает, а санкции останутся, рубль сможет укрепиться лишь на 2–3 рубля. В случае же одной отмены санкций вырастет интерес к российским товарам и акциям, а вслед за этим и объем импорта, что окажет негативное влияние на курс рубля: чем больше вырастет импорт, тем больше составят объемы платежей и спрос на валюту.

Для отмены санкций нужна политическая воля, отметил эксперт, а нефть может подорожать только при росте потребления или серьезном снижении добычи кем-то из ключевых участников рынка.

По оценкам Банка России, в ноябре рубль ослаб к доллару на 11%. Две недели назад курс доллара поднимался до 114 рублей.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 декабря 2024 года, составляет 99,3759 рубля. Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Для тех, кто предпочитает сберегать в рублях, банки предлагают высокие ставки по вкладам.

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