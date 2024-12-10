Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»

Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки на всех сроках по вкладу «Рантье», сообщает пресс-служба кредитной организации.

По вкладу «Рантье» проценты начисляются каждый месяц. На сроках 3 и 6 месяцев банк предлагает ставки 21,5% и 21,9% годовых.

В рамках депозита предоставляются фиксированные условия и ставка, которые остаются неизменными до конца срока вклада. Можно увеличить средства, если оставлять проценты на вкладе, например доходность депозита на 1 год под 19,6% годовых составит 21,4% годовых при капитализации процентов.

Открытие вклада возможно на сумму от 5000 рублей сроком от 3 месяцев до 3 лет.

Самые прибыльные* вклады на шесть месяцев

Шестимесячные вклады продолжают оставаться одним из лидеров по спросу со стороны вкладчиков. Так, согласно статистике использования фильтров при поиске вкладов через сервис Банки.ру в октябре их доля в спросе составила 24%. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 шестимесячных депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 15 ноября 2024 года.