Социальные пенсии в 2025 году: когда и на сколько их повысят

Социальные пенсии в 2025 году будут проиндексированы на 14,75%. В проекте федерального бюджета на эти цели заложено 825 млрд рублей. Индексация пройдет 1 апреля, и после повышения размер социальной пенсии составит 15 456 рублей. Размер выплаты не может быть ниже регионального прожиточного минимума, поэтому в тех регионах, где прожиточный минимум выше, социальная пенсия будет увеличена до этого порога.

Социальные пенсии назначаются людям с инвалидностью, гражданам, потерявшим кормильца, а также супругам и родителям военных, погибших на службе, напоминают «Известия».

На социальную пенсию также могут претендовать россияне, достигшие пенсионного возраста, но не набравшие нужного количества пенсионных баллов и трудового стажа для получения страховой пенсии по старости. Социальная пенсия назначается на пять лет позже, чем страховая. В 2024 году возраст выхода на социальную пенсию для женщин составляет 63 года, для мужчин — 68 лет. К 2028 году возраст поднимется до 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин.

Малочисленные народы регионов Крайнего Севера могут получать социальную пенсию раньше: женщины — с 50, мужчины — с 55 лет.

Социальные выплаты москвичам в 2025 году будут увеличены на 5,5% — минимальная пенсия с городской доплатой после индексации составит 25 850 рублей. На оказание мер социальной поддержки в 2025 году в бюджете Москвы выделено почти 690 млрд рублей.

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