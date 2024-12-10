В ЦБ объяснили, что будет, если сейчас снизить ключевую ставку

Снижение ключевой ставки в текущих условиях приведет к тотальному росту цен, ЦБ не сделает этого, так как «учиться на своих ошибках — это очень дорого». Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

Высокий уровень ставок сегодня — это ответ на перегрев спроса, сказал Ганган. Для охлаждения спроса и снижения инфляции требуются более жесткая денежно-кредитная политика и длительный период сохранения высоких ставок, иначе рост цен будет раскручиваться. При этом обратная точка зрения — о том что сбалансировать спрос и предложение и, следовательно, снизить инфляцию помогут более дешевые кредиты — является неверной, указал топ-менеджер ЦБ.

«Если упростить, экономика — это наука о том, как управлять ограниченными ресурсами, чтобы удовлетворить безграничные потребности общества. И многим кажется, что дешевые кредиты — это и есть те самые ресурсы, которые позволят что-то быстро нарастить. На микроуровне это действительно может работать. Если конкретно вам или отдельно взятому предприятию дать больше денег, то при прочих равных вы станете богаче, поскольку относительно других сможете купить больше товаров. Но вот в масштабах всей экономики так не получится. Если мы каждому в стране разом дадим, например, по тысяче рублей, то мы богаче не станем, ведь товаров в этот момент не прибавится, просто они станут дороже», — объяснил он.

Ганган привел в пример Турцию, где логика «дайте дешевый кредит, мы наполним рынок товарами, и инфляция снизится» привела к инфляции выше 80%, курс лиры ослаб более чем в два раза, а ставки все равно пришлось повышать до 50%.

По его словам, ЦБ ставит перед собой задачу сделать так, чтобы процентные ставки были доступны для всех, но это возможно только в условиях низкой инфляции.

«Да, чтобы замедлить рост цен, необходим период высоких ставок. Но повышение ставок — это временно, а вот цены вырастают навсегда. Именно поэтому нельзя откладывать решение проблемы инфляции в долгий ящик», — резюмировал директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ.

25 октября Банк России поднял ключевую ставку с 19% до 21%. 20 декабря состоится очередное заседание регулятора. Как ожидает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова, на нем ключевая ставка может вырасти до 22–23% годовых. При этом некоторые эксперты не исключают и более радикального повышения ставки, вплоть до 24–25% годовых, отмечает она. Этому могут способствовать усиление проинфляционных факторов в экономике и повышенные инфляционные ожидания населения.

Пока ключевая ставка остается высокой, есть возможность открыть вклад на выгодных условиях.