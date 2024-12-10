Назван способ покупки новостроек, вытеснивший ипотеку в 2024 году

На рынке первичной недвижимости резко выросла доля рассрочек. В ноябре в Москве и Петербурге в рассрочку покупали 40% квартир в новостройках. По данным «Инком Недвижимости», в ноябре прошлого года к этому способу прибегали лишь 5% покупателей в столице. С отменой массовой льготной ипотеки и ростом рыночных ставок рассрочки стали практически единственным способом приобрести жилье, отмечают эксперты.

По словам вице-президента по маркетингу и продукту Группы RBI Михаила Гущина, в новостройках Санкт-Петербурга с близкими сроками сдачи доля рассрочек составляет 20—30%, а по новым стартам с рассрочками проходит уже более половины сделок. Для покупателей плюсы рассрочек заключаются в гибкости условий, отмечает эксперт. Можно выбрать удобный для себя календарь оплаты и перейти, например, на ипотеку, как только ставки по ней станут приемлемыми, рассуждает он.

По его словам, девелоперы сами регулируют долю рассрочек в своих проектах, но если рискованные сделки (с невысокими платежами и высокой вероятностью расторжения) не должны превышать 15%, то общая доля рассрочек может доходить и до 50%.

В 2025 году тенденция продолжится, количество рассрочек будет расти, прогнозирует Михаил Гущин.

«Пока ключевая ставка не начнет снижаться (а по-хорошему, до снижения рыночных ставок по ипотеке хотя бы до уровня в 8—10%), других понятных и удобных для всех схем финансирования сделок на рынке нет», — полагает эксперт.

По его словам, для рынка высокая доля сделок с рассрочками — не прецедентная история. Например, в бизнес-классе и элитном сегменте рассрочки всегда были базовым инструментом — в разные годы их доля доходила до 70%.

Рассрочка может быть удобна, если квартира в новостройке приобретается за счет продажи имеющегося жилья, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. При этом по возможному периоду кредитования рассрочка существенно уступает ипотеке, поэтому такой вариант скорее подходит для заемщиков, готовых погасить недостающую сумму на покупку квартиры в короткие сроки, предупреждает эксперт.

Предложения банков по ипотеке на новостройки:

Прибегать к ипотеке сегодня разумно, если есть понимание, что ее получится закрыть быстро — например, за счет продажи старой квартиры, отмечает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Альтернативным вариантом может быть рефинансирование ипотеки, когда ставки на рынке начнут снижаться. Такая возможность, скорее всего, появится в 2025 году, когда ЦБ перейдет к циклу снижения ключевой ставки, указывает аналитик.