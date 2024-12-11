Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в 2024 году

Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в 2024 году, выяснили эксперты «Авито Работы». В январе – ноябре текущего года этим специалистам предлагали самые высокие зарплаты — 160 101 рубль в месяц за полный рабочий день. Рост зарплатных предложений за год составил 73%, а спрос на бурильщиков увеличился на 36%.

На втором месте по уровню средних зарплатных предложений для соискателей на рабочие специальности оказалась профессия регулировщика радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). В январе – ноябре регулировщикам РЭА предлагали в среднем 157 000 рублей в месяц – на 40% выше, чем год назад. Повышенный спрос на этих специалистов (+43% вакансий за год) обусловлен активным развитием производственных предприятий, сфер энергетики и телекоммуникаций.

Третье место заняли токари. Соискателям предлагали в среднем около 154 550 рублей в месяц при полной занятости, что на 26% больше, чем годом ранее. За неполный 2024 год вакансий для токарей стало на 36% больше, чем было в прошлом году.

В топ самых высокооплачиваемых рабочих специальностей 2024 года попали сразу несколько профессий в строительной сфере: бетонщик (среднее зарплатное предложение – 141 389 рублей), арматурщик (130 389 рублей), строитель (127 970 рублей). В целом, по словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, средние зарплатные предложения в строительстве выросли за неполный 2024 год на 37% и достигли 124 978 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что доля российских компаний, которые готовы нанимать пенсионеров, в 2024 году увеличилась до 44%, еще треть готовы рассматривать пенсионеров на вакансии в отдельных случаях. В частности, пенсионеров рассматривают как кандидатов на вакансиях продавцов, кассиров, кладовщиков, бухгалтеров, уборщиков, преподавателей, упаковщиков, курьеров. Лидером же стала профессия водителя-экспедитора.