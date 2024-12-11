Новое пике рубля: что происходит и чего ждать дальше

На торгах 11 декабря доллар, евро и юань стремительно взлетели к рублю. Китайская валюта по итогам сессии прибавила около 4,5%, превысив отметку 14,7 рубля. На внебиржевых торгах доллар укрепился более чем на 4 рубля, поднявшись почти до 107 рублей. Евро вырос на сопоставимую величину, пробив отметку 112 рублей. Новый обвал рубля произошел, несмотря на то, что Минфин в декабре ограничил покупки валюты по бюджетному правилу. Аналитик Freedom Finance Global видит две причины падения российской валюты.

«С одной стороны, это может быть связано с ростом государственных расходов, который в декабре в последние два года уже не редкость, и ожиданиями выхода данных Росстата об ускорении инфляции в декабре. С другой стороны, весомой причиной для панических продаж рубля чаще всего являются санкции Запада против российской экономики», – рассуждает она.

Западные СМИ сообщили, что 15-й пакет санкций Евросоюза, который, в частности, может включать и ограничительные меры против Газпромбанка вслед за США, уже согласован, отмечает аналитик. В США, по информации Bloomberg, рассматриваются параметры наложения вторичных санкций против любых покупателей нефти из России, включая Индию и Китай, добавляет Мильчакова.

Эксперт не исключает нового витка обесценивания рубля после того, как эти ограничения будут введены. При этом она прогнозирует меры по противодействию санкциям от российских властей. По ее словам, возможны расчеты путем взаимозачетов, оплата поставок в рублях через банки, не находящиеся под санкциями, что наверняка положительно повлияет на рубль в третьей декаде декабря. Также положительным фактором для российской валюты может стать новое повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

В Freedom Finance ожидают курс доллара до конца декабря в коридоре 98–108 рублей, евро – 104–114 рублей, юаня – 13,5–15 рублей.

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич считает, что в отсутствие новых поводов для направленного движения рубль в паре с долларом может закрепиться в нижней половине диапазона 100–110 рублей, а в паре с юанем удержать позиции в коридоре 13,5–14 рублей.