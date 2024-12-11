Россияне ждут годовых премий – работодатели готовятся платить

42% россиян рассчитывают на годовые премии - это самый высокий показатель за 14 лет наблюдений, рассказали аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Получить премию по итогам 2024 года надеются четыре из десяти работающих россиян, при этом трое из десяти работодателей собираются выплатить итоговые премии всем своим сотрудникам – это также максимальный показатель за все время наблюдений. В каждой пятой компании решение о премировании будет принято в индивидуальном порядке в зависимости от результатов работы каждого сотрудника, узнали аналитики. В опросе сервиса приняли участие представители 1000 компаний и 1600 трудоустроенных экономически активных граждан из всех округов страны.

Россияне до 45 лет ожидают премирования чаще тех, кто старше (45% против 33% соответственно). Среди опрошенных с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц надеется получить премию каждый второй (51%).

О планах выплатить тринадцатые зарплаты работодатели заявляли реже: 9% компаний начислят дополнительный оклад в конце года всем категориям персонала, еще 10% будут действовать выборочно.

Ранее сообщалось, что большинство российских компаний намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2025 году. При этом 32% компаний намерены повысить зарплаты больше, чем в 2024 году.

Если денег до зарплаты не всегда хватает, выходом может стать микрозайм. На Банки.ру можно подобрать займ в одном из 50 проверенных МФО.

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Микрозаймы при разумном использовании – это хорошая альтернатива банковским кредитам, считает руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Прежде всего они подойдут тем, кому денежные средства необходимы срочно и на небольшую сумму. Вот несколько предложений по займам до зарплаты:

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