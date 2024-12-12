Эксперт прокомментировал слухи о возможной заморозке вкладов

Слухи о том, что банки могут заморозить вклады или не платить проценты по ним, не имеют под собой объективных оснований, заявил заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (группа IDF Eurasia) Вадим Шамин в комментарии для Банки.ру.

В ноябре глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала слухи о том, что банки не смогут платить проценты по вкладам, бессмыслицей. Позднее их прокомментировал и глава ВТБ Андрей Костин, который назвал слухи «чушью».

«Банковская система регулируется ЦБ РФ, который устанавливает жесткие требования к резервам и ликвидности. Действующие механизмы призваны защищать интересы вкладчиков и обеспечивать устойчивость финансового сектора даже в условиях экономической нестабильности», — объяснил Вадим Шамин.

Кроме того, напомнил эксперт, в России действует государственная система страхования вкладов, которая гарантирует сохранность средств физических лиц в пределах установленных лимитов. Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, существующие максимальные размеры возмещения по соответствующим категориям вкладов в 1,4 млн и 10 млн рублей обеспечивают полную страховую защиту 97,5% всех вкладчиков — физических лиц.

Почему возникли опасения вкладчиков

Что касается причин возникновения таких слухов, по мнению Шамина, это может быть связано с несколькими факторами.

«Во-первых, судя по этим слухам, рост объемов вкладов населения может ошибочно интерпретироваться как “перегрев” банковской системы. Однако в реальности увеличение депозитов скорее свидетельствует об уверенности населения в стабильности банков», — сказал эксперт.

По данным АСВ, которые привел он, в первом полугодии 2024 года темпы прироста вкладов населения достигли максимума за последние годы и составили 10,6%, а за I–III кварталы вклады населения выросли на 14,8% — до 51,6 трлн рублей.

«Ключевой драйвер роста — повышенные процентные ставки, и это, вероятно, еще одна причина таких слухов. Однако текущая доходность депозитных продуктов обоснована высокой ключевой ставкой ЦБ РФ, цикл повышения которой продолжается с середины 2023 года. Когда Центральный банк повышает ключевую ставку, коммерческим банкам становится дороже занимать деньги у регулятора, и они предлагают более высокие проценты по вкладам, чтобы привлечь больше средств от населения и бизнеса для фондирования своей деятельности», — объяснил Шамин.

Таким образом, вклады служат основным источником ликвидности для банка, из которого он формирует ресурсную базу для выдачи кредитов и других операций. Жесткая конкуренция на рынке банковских услуг стимулирует банки предлагать более выгодные условия по вкладам.

«И стоит помнить, что кредитные ставки выше депозитных, и банки зарабатывают на марже между ставками по привлеченным средствам и ставками по выданным кредитам», — добавил эксперт.

За январь — сентябрь 2024 года банки заработали 2,7 трлн рублей, что на 5% выше результата за аналогичный период 2023-го. А по итогам всего уходящего года, по прогнозу ЦБ РФ, прибыль банковского сектора может достигнуть 3,3–3,8 трлн рублей. Такие результаты, по мнению Шамина, также отражают гарантии выплаты всех процентов вкладчикам, потому что в прибыли уже учтены расходы на выплату процентов по депозитам.

«Банковские вклады остаются одним из самых надежных инструментов для сохранения и накопления средств. Повторимся, гарантии страхования являются важными преимуществами банковских вкладов в сравнении с рисковыми активами. Текущая доходность по вкладам обеспечивает не только защиту капитала от инфляционных рисков, но и пассивный доход в виде процентной ставки. На фоне ужесточения денежно-кредитной политики вклады стали едва ли не самым выгодным инвестиционным инструментом из числа доступных широкому населению», — заключил эксперт.

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