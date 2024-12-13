Выход на пенсию в 2025 году: кто сможет оформить выплаты

В 2025 году россияне не будут выходить на пенсию по возрасту. Оформить пенсию смогут лишь отдельные категории граждан: те, кто имеет право на досрочную пенсию, те, кто отложил выход на заслуженный отдых, и те, кто имеет право на социальную пенсию, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Право на досрочную пенсию есть у жителей Крайнего Севера, россиян со стажем работы во вредных и тяжелых условиях труда, многодетных матерей и женщин, воспитывающих ребенка-инвалида с детства, а также граждан, уволенных по сокращению штата или в связи с ликвидацией организации, которым до выхода на пенсию осталось не более двух лет, перечислила эксперт.

По ее словам, численность пенсионеров в 2025 году останется на уровне 2024 года.

«Согласно данным Росстата, количество пенсионеров в России в 2024 году составляет 41,075 миллиона человек. В 2025 году эта цифра в связи с выходом на пенсию новых граждан практически не изменится», – сказала Подольская.

В 2024 году пенсию по старости могли оформить женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения. Они вышли на пенсию в возрасте 58 и 63 лет соответственно. В следующем году будет так называемый период «снижения нагрузки» на Социальный фонд в рамках пенсионной реформы, поэтому женщины и мужчины, родившиеся в 1967 и 1962 годах соответственно, выйдут на пенсию в 2026 году в возрасте 59 лет (для женщин) и 64 года (для мужчин), пояснила эксперт. Она напомнила, что такой же период «снижения нагрузки» был в 2023 году и ожидается в 2027 году.

Ранее Социальный фонд разъяснил, как будет происходить индексация пенсий работающим пенсионерам.