ВТБ предупредил о создании мошенниками виртуальных клонов карт

В последние два месяца мошенники начали активно использовать схему с виртуальными клонами банковских карт, рассказали в ВТБ. Она комбинирует две стратегии: социальную инженерию и шпионские программы, чтобы украсть данные карты клиента, сделать ее клон и расплачиваться в магазинах через терминалы с NFC, пояснили в банке.

Мошенники под видом сотрудников компании – сотового оператора звонят жертве и сообщают о необходимости продлить договор на обслуживание. Клиента просят установить приложение, которое на самом деле является вредоносной шпионской программой. ПО позволяет преступникам удаленно управлять смартфоном, в том числе камерой, микрофоном и функцией NFC. «Легендами» для установки шпионского приложения могут также стать обновление антивируса или скачивание приложения медицинского сервиса.

После того, как владелец смартфона установил приложение, мошенники под предлогом подтверждения данных для договора дают инструкцию:

Сфотографировать карту или поднести ее к смартфону.

Ввести старый ПИН-код и сменить его на новый (на самом деле смены ПИН-кода не происходит).

В это время с помощью шпионской программы активируется NFC на устройстве жертвы, а другая программа на смартфоне мошенника используется для перехвата данных карты. Такой виртуальный клон карты позволяет злоумышленникам снимать деньги в банкоматах и совершать бесконтактные платежи в магазинах с NFC-терминалами.

В ВТБ еще раз напомнили, что приложения операторов связи, торговых площадок, медицинских компаний и сервисов можно скачивать только с официальных ресурсов.

Ранее в ВТБ отметили, что мошенники стали придумывать изощренные способы обмана, изучая рабочее окружение россиян и используя это против них. По словам зампредседателя правления ВТБ Георгия Горшкова, мошенники изучают поведение и привычки россиян. При этом, если раньше анализ происходил на обобщенном уровне, сейчас злоумышленники детально изучают клиентский профиль.

Осторожность в Сети помогает уберечь средства на банковской карте от мошенников, а с новыми технологиями использовать карты становится еще удобнее и безопаснее.

Первая пятерка самых технологичных карт России

С каждым годом потребители все чаще отдают предпочтение более современным средствам безналичной оплаты: СБП, платежным сервисам, стикерам. Со временем они могут занять главенствующие позиции, однако пока первенство удерживают банковские карты, считает аналитик-эксперт Банки.ру Эряния Бочкина. Представляем рейтинг самых технологичных дебетовых карт согласно рейти⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠нгу Банки.ру: