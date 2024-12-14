Всем пенсионерам предложили ежегодно выплачивать 13-ю пенсию

В 2025 году в Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения, сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Законопроект будет внесен повторно.

«Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ», — сказал Чернышов РИА Новости.

Основная идея законопроекта — ежегодная дополнительная поддержка пенсионеров в виде единовременной выплаты, которая будет приурочена к их дню рождения.

«Выплата будет распространяться на все категории пенсионеров: получателей страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению, а также пенсионеров из числа сотрудников силовых структур», — пояснил Чернышов.

Размер выплаты, по словам парламентария, предлагают установить равным сумме ежемесячной пенсии на момент получения.

На сегодняшний день средняя пенсия в России составляет 21 тысячу рублей, напомнил Чернышов, «что едва покрывает основные расходы пожилых людей». Хотя 13-я пенсия прибавит лишь 8,3%, это станет «символом заботы государства о своих гражданах».

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