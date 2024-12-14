Россиян предупредили об уловке с уведомлениями о посылках

Мошенники стали рассылать россиянам сообщения о поступлении посылок — это уловка, чтобы собрать персональные данные и платежные реквизиты, предупредила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова.

При этом злоумышленники используют названия известных служб доставки, а к сообщению прикрепляют ссылку, по которой якобы можно узнать информацию о посылке. При переходе по ссылке человека направляют на поддельный сайт, который полностью копирует оригинальный сайт одной из служб.

«При переходе по ссылке у жертвы запрашиваются персональные данные и платежные реквизиты… Получателей таких сообщений смущает запрос сервисом доставки данных банковской карты при получении посылки, которую они не ждут», — сообщила Храпунова РИА Новости.

Россиянам нужно помнить, что переходить по ссылкам из сообщений от неизвестных крайне опасно. Особенно если вы не ждете посылку. Храпунова напомнила, что поступление можно проверить самостоятельно через официальный сайт или приложение сервиса.

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