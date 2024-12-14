Россиянам советуют успеть вложить годовой бонус: назван прибыльный вариант

Годовой бонус проще всего вложить в депозиты, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ставки по вкладам сейчас на исторически максимальных значениях и позволяют обогнать инфляцию — такое происходит редко.

Вклад — оптимальный выбор сейчас, считает инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Валерий Емельянов. По словам эксперта, ЦБ все труднее поднимать ключевую ставку, поэтому высокая доходность вряд ли сохранится надолго.

«На сроках до одного года, на один-два года и до трех лет — это самый интересный сейчас инструмент по соотношению риска и доходности», — сказал аналитик.

Если же речь идет о более длинных сроках или сумма превышает страховой лимит по вкладам (более 1,4 млн рублей), Емельянов рекомендует обратить внимание на облигации: «Ставки на аномальной высоте (17–19% годовых)».

Ставка в размере 18% годовых, по словам аналитика, через пять лет позволит увеличить новогодний бонус примерно в два раза.

Другой актив, который называют эксперты, — золото, отмечает аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. По его словам, золото отлично защищает от девальвации. Также аналитики обращают внимание на акции российских компаний-экспортеров и сырьевых компаний.

Для получения регулярного дохода Емельянов советует присмотреться к коммерческой недвижимости — например, паевый фонд позволяет купить долю в большом проекте и получать с него ренту плюс прирост стоимости квадратного метра.

Наконец, директор по сберегательным продуктам СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов посоветовал направить бонус в инвестиционно-накопительное страхование жизни — к примеру, оформить актуальную пятилетнюю программу.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.