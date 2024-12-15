Объяснено, зачем мошенники охотятся за номером СНИЛС

Номер СНИЛС в руках мошенников может стать ключом к разнообразным схемам обмана, рассказал «Газете.ру» генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Номер СНИЛС — это своего рода «цифровой паспорт» гражданина в системе социального и пенсионного обеспечения России, указал эксперт. Он используется во многих государственных и финансовых сервисах, в том числе на «Госуслугах» и в банковских приложениях.

«Первая и наиболее очевидная цель мошенников — доступ к аккаунту на портале "Госуслуги". Если они знают ваш СНИЛС, это значительно упрощает процесс восстановления или взлома учетной записи», — заявил Адамс.

Вторая распространенная схема — оформление микрозаймов. МФО, как правило, требуют у клиентов минимальный набор данных для идентификации, и номер СНИЛС является одним из ключевых элементов. Для подачи заявки на микрозайм достаточно Ф. И. О., СНИЛС и паспортных данных, которые мошенники могут узнать из других источников.

СНИЛС также может использоваться для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых сервисах. Это позволяет мошенникам скрывать следы при проведении нелегальных операций, предупредил эксперт.

Он также рассказал, что СНИЛС может использоваться с целью определения доходов через пенсионные отчисления. Это дает злоумышленникам возможность выбирать жертв для будущих атак.

«Сам по себе номер СНИЛС, конечно, не позволяет сразу лишить человека денег или имущества. Однако именно в сочетании с другими данными он становится мощным инструментом в руках преступников», — заключил юрист.

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