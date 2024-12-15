Как повлияет повышение ключевой ставки на курс рубля: мнение эксперта

20 декабря состоится заседание Банка России, на котором, как ожидается, регулятор поднимет ключевую ставку до 22–23%. Некоторые эксперты допускают более значительное повышение — вплоть до 25% годовых — на фоне ускорения инфляции и роста инфляционных ожиданий. По мнению финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, влияние ожидаемого повышения на курс рубля будет ограниченным.

«На неделю (16–20 ноября) торговый диапазон для доллара — 99–111 рублей, евро — 104,50–112,50 рубля, юань — 13,40–14,40 рубля. Влияние повышения ключевой ставки на курс рубля будет ограниченным», — заявил Антонов РИА Новости.

Это связано с сохраняющимися структурными проблемами из-за западных санкций, пояснил аналитик. По его словам, санкционное давление существенно осложняет международные расчеты и возврат валютной выручки, что является более значимым фактором для рубля, чем очередное повышение ключевой ставки.

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич считает, что с вероятностью 80% решением регулятора на декабрьском заседании будет подъем ставки до 23%. Менее возможным сценарием, по его мнению, выглядит повышение ставки до 22%, а также повышение сразу до 24–25% годовых — вероятность обоих решений Богдан Зварич оценивает в 10%.

Пока ключевая ставка остается высокой, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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