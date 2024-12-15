Новый график РЖД: больше поездов и международных маршрутов

РЖД с 15 декабря ввели график движения на три года — он будет действовать по всей сети российских железных дорог до 12 декабря 2027 года. Ранее графики вводились сроком на год.

В расписании движения на 2024–2027 годы предусмотрено курсирование 627 пар поездов дальнего следования. Это на 13 пар больше, чем раньше. Количество поездов категорий «скорый», «скоростной» и «высокоскоростной» увеличилось с 405 до 410 пар и составило 65,4% от общего числа пассажирских поездов.

В обновленном расписании появились новые междугородние и международные маршруты: из Москвы в Серов и Краснодар, из Архангельска в Кисловодск, из Пскова в Мурманск, из Барнаула в Иркутск (через Абакан), из Москвы в Карабулак (через Петровск), из Калининграда в Мурманск и Минеральные Воды, из Санкт-Петербурга в Черкесск (через Москву), из Новосибирска через Барнаул в Риддер (Казахстан). После перерыва восстановлено прямое сообщение из Ташкента (Узбекистан), Бишкека (Киргизия) и Караганды (Казахстан) в Москву. После четырех лет перерыва начали курсировать пассажирские поезда между Россией и Китаем из Гродеково в Суйфэньхэ, а также введен поезд в КНДР по маршруту Хасан — Туманган.

На направлениях из Москвы в Минск и Кострому станет больше поездов «Ласточка», они будут отправляться трижды в сутки. Станет больше двухэтажных составов. Они будут ходить из Москвы в Анапу, Новороссийск и Челябинск, из Санкт-Петербурга в Анапу. Также увеличено количество двухэтажных поездов на направлении Москва — Санкт-Петербург.

В пригородном сообщении количество поездов увеличено на 22 пары — до 4607 составов. Число поездов и расписание могут оперативно корректироваться с учетом подтверждения региональных администраций. Расписание поездов дальнего следования может корректироваться при необходимости два раза в год — в марте и октябре, отмечали в РЖД.

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Дебетовые карты, по которым начисляются мили

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