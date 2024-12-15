Банки массово запускают акции по вкладам в борьбе за годовые бонусы россиян

Российские банки запустили предновогодние акции на продукты и услуги. Большинство игроков решили воспользоваться рекордной доходностью вкладов. В прошлом году у банков было больше предложений по открытию кредитных карт с беспроцентным периодом, а также по скидкам или повышенному кэшбэку за покупки, обратили внимание «Известия».

Банки предлагают ставки по вкладам и накопительным счетам гораздо выше ключевой. К примеру, в Совкомбанке в начале декабря стартовал сезонный вклад до 26,6%. Чтобы получить такую доходность, нужно разместить деньги на год-полтора, регулярно пользоваться картой банка, делать не менее пяти покупок в месяц на общую сумму от 10 тысяч рублей и не допускать просрочки по кредитам. Минимальная доходность по вкладу — 23,6% годовых.

В Газпромбанке предлагают вклад под 25% при открытии онлайн на сумму от 15 тысяч рублей и размещении средств на четыре — шесть месяцев.

В ВТБ разыгрывают 25 сертификатов на сумму 200 тысяч рублей среди держателей накопительных счетов. Для участия в розыгрыше клиенту нужно положить на счет 50 тысяч рублей в дополнение к уже имеющимся средствам и не снимать всю сумму до конца января.

Акцию с главным призом в 1 млн рублей при оформлении кредита или вклада на сумму от 300 тысяч рублей в рублях или юанях запустили и в Азиатско-Тихоокеанском Банке.

«Учитывая, что в декабре в российских компаниях часто выплачивают годовые бонусы и премии, основные усилия банков направлены на привлечение средств в накопительные продукты. Мы полагаем, что этот год не станет исключением», — объясняют в ВТБ.

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых депозитов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру: