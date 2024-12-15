Россияне отказываются хранить средства в валюте

Объем валютных сбережений на руках у россиян в октябре сократился до минимума с февраля 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России. При этом вклады российских граждан за рубежом, наоборот, активно пополняются и в октябре впервые превысили 80 млрд долларов.

Больше всего средств россияне хранят в наличной валюте — 93,3 млрд долларов. Это минимальное значение с февраля 2022 года. За месяц объем сбережений в наличной валюте снизился на 1,1%. Почти на 2% уменьшились средства на валютных вкладах и счетах россиян — до 40,9 млрд долларов. Денежные средства на брокерских счетах в иностранной валюте сократились сразу на 8% — до 1,3 млрд долларов.

Одновременно граждане РФ активно пополняют вклады за рубежом. За месяц средства на них достигли рекордных 80,1 млрд долларов против 79 млрд долларов в сентябре.

Общий объем валютных сбережений россиян сократился на 0,4%, или 800 млн долларов, и составил 215,5 млрд долларов. Последний раз меньше средств в валюте россияне хранили в ноябре 2023-го — 213,6 млрд долларов.

А тем, кто предпочитает хранить сбережения в рублях, банки предлагают привлекательные ставки по депозитам.

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